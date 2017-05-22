В торговый центр Сургута нагрянули коровы. Видео

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Стадо коров случайно забрело в торговый центр Сургута, вызвав переполох среди покупателей.

Нежданные гости устроили переполох в одном из торговых центров Сургута — туда забрели коровы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Произошедшее сняли на камеры мобильных телефонов очевидцы. Животных заметили еще на парковке. Они неспешно обогнули ряды автомобилей и беспрепятственно устремились ко входу в здание. В дверях возникла небольшая заминка. Одна из рогатых посетительниц не смогла с первой попытки пройти за своими спутницами.

И всё же тур по магазинам пришлось прервать. Вмешались охранники, которые вывели буренок пастись за территорию торгового центра. Установить их хозяина пока не удалось.