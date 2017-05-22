Посла США в Турции вызвали в МИД из-за беспорядков в Вашингтоне
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Американского посла в Турции вызвали в МИД страны в связи с беспорядками, которые произошли 16 мая в Вашингтоне с участием протестующих и охраны президента Реджепа Эрдогана. В результате конфликта пострадали девять человек, двое из которых получили серьезные ранения.
Американский посол в Турции Джон Басс был вызван в Министерство иностранных дел страны в связи с беспорядками, произошедшими 16 мая в Вашингтоне с участием протестующих и охраны президента Реджепа Эрдогана. Об этом сообщил начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Мы можем подтвердить, что МИД Турции вызвал нашего посла для обсуждения жестоких инцидентов с участием протестующих и сотрудников турецкой службы безопасности 16 мая", - приводит слова Науэрт ТАСС.
Ранее сообщалось, что у резиденции посла Турции в Вашингтоне Сердара Кылыча произошли массовые столкновения сторонников и противников нынешних турецких властей. В результате конфликта пострадали девять человек, двое из которых получили серьезные ранения. Отмечалось, что акция протеста была приурочена к визиту президента Турции Реджепа Эрдогана в Вашингтон на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.
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