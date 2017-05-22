Предполагаемый взяткодатель по делу экс-главы Марий Эл объявлен в розыск

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Бизнесмен Николай Криваш объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову. В свою очередь, адвокат Игорь Трунов напомнил, что его подзащитный находится в больнице Тель-Авива, где проходит реабилитацию после операции.

Бизнесмен Николай Криваш - предполагаемый взяткодатель по делу бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова - объявлен в международный розыск, передает ТАСС со ссылкой на заявление следователя в суде.

Комментируя это решение, защитник Игорь Трунов заявил, что объявление в международный розыск Криваша незаконно, так как его местонахождение известно. "Криваш проходит лечение в Израиле", - напомнил следствию адвокат.

В отношении Маркелова, его доверенного лица Наталии Кожановой и Криваша возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки", "Дача взятки" и "Посредничество во взяточничестве".

По версии следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при выплате средств на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Сам обвиняемый заявил, что не имеет отношения к получению денежных средств. Он заявил, что будет доказывать свою невиновность. Маркелов также просил назначить ему домашний арест, так как по состоянию здоровья он может принимать свои лекарства только в присутствии лечащего врача. Его просьба не была удовлетворена. 14 апреля суд продлил срок ареста Маркелова до 12 июня.

Ранее суд арестовал 23 объекта недвижимости экс-главы Марий Эл.

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