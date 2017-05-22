Избитый в Мексике за оскорбительные ролики россиянин пришел в сознание

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42-летний Алексей Макеев, которого избили в Мексике за оскорбительные ролики, пришел в сознание. Ранее врачи ввели его в искусственную кому. О состоянии россиянина рассказал генпрокурор страны в эфире местного телевидения. По его данным, на Макеева напали от 200 до 300 человек.

Россиянин Алексей Макеев, избитый в Канкуне местными жителями за свои оскорбительные видео, пришел в сознание, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

По данным прокуратуры Мексики, в нападении на россиянина участвовали от 200 до 300 человек, при этом стражи порядка долгое время не вмешивались в происходящее.

В субботу группа жителей Канкуна попыталась линчевать Макеева. Горожане оказались недовольны тем, что россиянин с осени 2016 года выкладывал в Сеть видеоролики с оскорблениями в адрес мексиканцев. Макеев нападал на детей и пожилых женщин и снимал это на видео. Он состоял на учете у психиатра.

Россиянин получил черепно-мозговую травму, из-за чего врачи ввели его в искусственную кому.

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