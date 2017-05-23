Взрыв в Манчестере: погибли 19 человек, пострадали 59

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19 человек погибли, по меньшей мере 59 ранены в результате теракта на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании. Там находились десятки тысяч людей, в основном подростки, которые пришли на концерт популярной американской певицы Арианы Гранде - зрители уже начали покидать зал, когда раздался громкий хлопок.

В Великобритании на стадионе "Манчестер Арена" после концерта Арианы Гранде, на котором присутствовали тысячи людей, прогремел взрыв. Погибли 19 человек, пострадали около 60, сообщает "ТВ Центр".

Сначала многие не понимали, что произошло. Но когда услышали громкие крики тех, кто находился ближе к месту ЧП, начинали в панике покидать арену. Началась давка. По предварительным данным, бомба сработала за пределами концертного зала - в фойе. Как все было, толком не могут рассказать даже очевидцы - люди до сих пор в состоянии сильного шока.

"Мы сидели дома с другом и услышали два взрыва, мы не поняли, что произошло, и тут в комнату вбежал отец моего товарища - с телефоном в руках, на экране было сообщение о том, что произошёл взрыв. Мы кинулись к окну - со стадиона валил дым, в ту сторону неслись автомобили скорой помощи", - рассказал свидетель Стив Кросби.

Сразу после трагедии появились сообщения о том, что полиция обнаружила рядом со стадионом ещё одну бомбу - подозрительный предмет уничтожили контролируемым взрывом. Как стало известно позже, это был пакет, который забыл кто-то из зрителей, спешно покидавших арену.

Официальной информации пока крайне мало. СМИ сообщают, что взрыв мог произвести террорист-смертник. Как заявили в полиции Манчестера, расследование ведётся при тесном содействии с национальной контртеррористической сетью и спецслужбами

Всех пострадавших доставили в разные больницы города. Десятки людей - родственники тех, кто был на стадионе, пытаются разыскать своих близких через соцсети. Территория вокруг стадиона оцеплена. В связи с трагедией премьер-министр Великобритании прервала свою избирательную кампанию, во вторник глава кабинета проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета "Кобра".