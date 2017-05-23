В посольстве нет данных о пострадавших в Манчестере россиянах

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Российское посольство в Лондоне опубликовало номер телефона для экстренной связи, по которому можно обратиться или сообщить о пострадавших гражданах нашей страны.

Всех россиян, кто находится в Манчестере, просят через соцсети ставить отметки о том, что они сейчас в безопасности, сообщает "ТВ Центр". Сведений о том, что в результате взрыва пострадали наши сограждане, в диппредставительстве нет. Там подчеркнули, что они контролируют ситуацию.