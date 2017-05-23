Число погибших в результате взрыва в Манчестере достигло 22 человек

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22 человека погибли, по меньшей мере 59 ранены в результате взрыва на "Манчестер Арене" в Великобритании. Об этом сообщили в полиции. Там также заявили, что это был теракт. Премьер-министр королевства Тереза Мэй собирает экстренное заседание чрезвычайного комитета.

Момент взрыва попал на видео: кто-то просто включил смартфон, может быть, чтобы сделать селфи на память. На "Арене" звучат уже заключительные аккорды - концерт американской певицы Арианы Гранде собрал 20 тысяч человек, послушать заокеанскую поп-звезду пришли, в основном, подростки, передает "ТВ Центр".

Позже полиция сообщит: бомба сработала в фойе, но в первые секунды полная неразбериха, паника, на трибунах давка, на ступенях моментально скапливаются сотни людей, чтобы пробраться к выходам - люди просто прыгают друг на друга. Те, кто выбрался со стадиона, в шоке.

К месту трагедии прибывают десятки карет скорой помощи. Раненых развозят в несколько больниц города, медики, с которыми удалось пообщаться журналистам BBC, рассказали, что у многих пострадавших ранения, как от шрапнели. По данным других СМИ, взрывное устройство было начинено гвоздями. У больниц собираются родственники тех, кто был на концерте - многие до сих пор ничего не знают о судьбе своих близких, о помощи просят через соцсети.

Сразу после трагедии появились сообщения о том, что полиция обнаружила рядом со стадионом ещё одну бомбу - подозрительный предмет уничтожили контролируемым взрывом. Как стало известно позже, это был пакет, который забыл кто-то из зрителей, спешно покидавших арену. Официальной информации пока крайне мало. СМИ сообщают, что взрыв мог произвести террорист-смертник. Как заявили в полиции Манчестера, расследование ведётся при тесном содействии с национальной контртеррористической сетью и спецслужбами.

Премьер-министр Великобритании во вторник проведёт заседание чрезвычайного правительственного комитета "Кобра". Глава кабинета прервала свою избирательную кампанию перед выборами в парламенте, вслед за Терезой Мэй то же самое сделали и лидеры оппозиционных партий. В министерстве внутренних дел призвали граждан соблюдать осторожность.

С момента последнего теракта в Великобритании не прошло и года. 22 марта преступник на машине неожиданно съехал с проезжей части на тротуар Вестминстерского моста и начал сбивать прохожих. Машину остановили лишь у здания парламента. Злоумышленник ранил ножом полицейского, после чего был застрелен. Пять человек, включая боевика, стали жертвами той атаки. Еще 50 были ранены.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".