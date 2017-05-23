В Алеппо восстанавливают спортивный комплекс

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В Алеппо восстанавливают городской спортивный комплекс, серьезно пострадавший во время боевых действий. И несмотря на то, что работы еще много, юные спортсмены уже вовсю тренируются. Так, чтобы к моменту его восстановления показать достойные результаты и вновь вернуть спорт в Сирии на профессиональный уровень.

Толчок с груди. Потом рывок. Технику исполнения основных упражнений тяжелой атлетики эти мальчишки отрабатывают в зале, где еще нет специального помоста. Как нет и настоящего олимпийского ковра в зале для занятий борьбой, передает "ТВ Центр".

Спортзал, где было несколько секций для детей и юношей разрушен во время боев за Алеппо. Его только начинают восстанавливать. Но тренеры уже набирают группы.

"Этим мальчишкам не привыкать бороться – и в прямом, и переносном смысле. Благодаря этим тренировкам они вырастут мужественными", - рассказал тренер по вольной борьбе Салах Галия.

Мальчиков привозят со всего города. Среди них многие в футболках с символикой ГТО. Это подарки из России сиротам, у которых нет денег на форму, но есть огромное желание стать чемпионами. "Я очень горд, что ношу такую футболку. В России воспитали огромное количество спортсменов: олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Я хочу быть на них похожим", - говорит воспитанник спортивной школы Хусейн Хасан.

Профессиональный спорт в Сирии война почти уничтожила. И эти мальчики сегодня в прямом смысле – первые олимпийские надежды. Это для них восстанавливают спортивные площадки, которые еще полгода назад находились на линии огня. Беговые дорожки изрыты воронками.

На этой площадке несколько лет не было свободного места. Но не от желающих играть в баскетбол или футбол, как сейчас. А беженцев. Здесь жили 3000 человек. Почти все вернулись в свои дома. Сегодня осталось несколько семей. Из Идлиба.

Детям беженцев создали все условия для того, чтоб они забыли об ужасах войны. Выделили крупнейший в Латакии спортивный комплекс. Теперь мальчишки каждый день играют здесь в футбол.

Малышня путается под ногами у студентов. У юношей и девушек факультета физкультуры занятия. Тренируются подавать мяч. Это секция волейбола. А на другой площадке учатся кувыркам и опорному прыжку. За артистичность – 5 баллов. Техническое исполнение – на троечку. Но в стране, где еще идет война, сохранить интерес молодежи к спорту, уже достижение.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.