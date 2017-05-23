Сможет ли США создать в арабском мире аналог НАТО: мнение эксперта
Теги: сирия иран сша трамп События. 25-й час
Реален ли план Вашингтона создать в арабском мире аналог НАТО? Как будут действовать США в отношении Ирана и Сирии? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Владимир Васильев.
В своей поездке Дональд Трамп намерен показать, что его политика на Ближнем Востоке будет полностью отличаться от той, что проводил Барак Обама. Такое мнение в эфире программы "События. 25-й час" высказал главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев.
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