08:56, 23 мая 2017

Сможет ли США создать в арабском мире аналог НАТО: мнение эксперта

Теги:  сирия  иран  сша  трамп  События. 25-й час

Реален ли план Вашингтона создать в арабском мире аналог НАТО? Как будут действовать США в отношении Ирана и Сирии? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Владимир Васильев.

В своей поездке Дональд Трамп намерен показать, что его политика на Ближнем Востоке будет полностью отличаться от той, что проводил Барак Обама. Такое мнение в эфире программы "События. 25-й час" высказал главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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