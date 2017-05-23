Сможет ли США создать в арабском мире аналог НАТО: мнение эксперта

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Реален ли план Вашингтона создать в арабском мире аналог НАТО? Как будут действовать США в отношении Ирана и Сирии? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Владимир Васильев.