Экс-супруга Потанина решила взыскать с него еще 849,2 млрд рублей

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Экс-супруга президента "Норникеля" Владимира Потанина подала новый иск к бывшему мужу о взыскании еще 849,2 миллиарда рублей. Ранее Наталья Потанина подала иск о взыскании более 215 миллиардов рублей в качестве компенсации за акции "КМ Инвест".

Бывшая жена президента "Норильского никеля" Владимира Потанина подала иск к миллиардеру о взыскании еще 849,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает Forbes.

В документе говорится, что Потанина требует признать общим имуществом супругов и разделить акции иностранных компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco, права к трастовым управляющим/доверительным собственникам акций этих компаний, права к трастовым управляющим/доверительным собственникам акций ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО "Полюс Золото". Кроме того, она намерена взыскать с бывшего мужа денежную компенсацию за причитающуюся ей долю.

По словам представителя Натальи Потаниной, она подала иск в связи с тем, что суд так и не разделил акции "Норникеля", которыми владеет ее экс-супруг. В суде при этом указывали, что акции Потанину напрямую не принадлежат, однако всеми признается, что он является их бенефициарным собственником.

Ранее Наталья Потанина подала иск о взыскании с бывшего мужа более 215 миллиардов рублей в качестве компенсации за акции "КМ Инвест". По ее мнению, он незаконно распорядился совместным имуществом, передав акции компании третьему лицу после прекращения семейных отношений.

Владимир Потанин развелся с Натальей в феврале 2014 года. 56-летний миллиардер занимает четвертое место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2016". Состояние оценивается в 12,1 миллиарда долларов