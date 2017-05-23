США подтвердили отмену бесплатной военной помощи Украине

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Белый дом подтвердил информацию о том, что США прекращают оказание безвозмездной военной помощи Украине и ряду других стран. Теперь вместо программы грантов будут выделяться кредиты.

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтвердил планы США заменить военные гранты на кредиты для ряда стран, передает Reuters.

"Мы меняем пару иностранных военных программ с прямых грантов на кредиты. Вместо того чтобы предоставить кому-то 100 миллионов долларов, мы можем предоставить им кредитные гарантии, и они в реальности смогут покупать больше вещей", - заявил он.

Программы военных субсидий будут отменены для таких стран как Украина, Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Пакистан и Филиппины. Но США продолжат выделять военные кредиты для Египта и Израиля.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило о том, что администрация Трампа намерена прекратить оказывать безвозмездную военную помощь ряду стран, заменив ее кредитами. Новые меры могут привести к тому, что нуждающиеся государства обратятся за военной помощью к России или Китаю.

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