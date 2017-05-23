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Голливудский актер с российским паспортом Стивен Сигал получит "дальневосточный гектар" в Приморском крае. Он намерен построить на этой территории многофункциональный спортивный комплекс. Там актер планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами.

Получивший российское гражданство голливудский актер Стивен Сигал получит "дальневосточный гектар" в Приморском крае. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

"В будущем на своем гектаре мастер боевых искусств намерен построить многофункциональный спортивный комплекс, где планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами", - говорится в сообщении.

Все этапы - от выбора участка и подачи заявки до оформления земли в собственность - будут показаны в новом шоу на одном из российских телеканалов. Дата начала съемок пока неизвестна.

Проект "дальневосточный гектар" предполагает бесплатное получение земли на Дальнем Востоке любым гражданином России. Заявку разрешено оформить в центрах государственных услуг или на официальном сайте проекта. Изначально земля дается на пять лет. По окончании срока можно либо продлить аренду, либо оформить участок в собственность, при условии, что он будет освоен.

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