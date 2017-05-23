Частный детектив тайно охотился за налоговой декларацией Трампа

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Частный сыщик из штата Луизиана пытался незаконно найти налоговую декларацию президента США Дональда Трампа при помощи онлайн-программы материальной помощи студентам. Попытка не увенчалась успехом.

В США частный детектив Джордан Хэмлетт пытался незаконно достать налоговую декларацию президента США Дональда Трампа, об этом пишет газета The Washington Post.

31-летний сыщик намеревался осуществить задуманное 13 сентября, использовав онлайн-программу для материальной помощи студентам. Позднее американские власти взяли его под стражу. Ему предъявили обвинение в использовании не принадлежащего ему номера социальной страховки.

По словам прокурора, Хэмлетт говорил о содеянном с гордостью и обещал позднее раскрыть мотив поиска декларации.

Трамп стал первым за 40 лет главой США, который отказался публиковать свою налоговую декларацию в ходе предвыборной президентской кампании в 2016 году. По некоторым данным, Трамп пытается скрыть низкую ставку налогообложения, а Associated Press сообщает о его связях с Россией.