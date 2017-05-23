Хакеры придумали новый способ кражи денег с банковских карт

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Кибермошенники обнаружили новый способ воровать деньги с карт банковских клиентов. Это происходит при помощи сайтов, которые обещают легкий заработок в интернете. Каждый месяц клиенты банков теряют около 20 миллионов рублей таким образом.

Хакеры обнаружили новый способ воровать данные карт банковских клиентов. Они делают это при помощи сайтов, которые обещают легкий заработок в интернете. За вознаграждение граждане должны заплатить налог с помощью банковских карт. Конфиденциальная информация попадает в руки мошенников на этапе ввода данных карт. Об этом пишет газета "Известия".

В компании "Яндекс" рассказали, что в месяц клиенты банков теряют около 20 миллионов рублей.

Попасться пользователи интернета могут на ресурсах, предлагающих вознаграждение за выполнение рутинной работы, в частности, за заполнение анкет. Кроме того, кибермошенники действуют через сайты, предлагающие гражданам "беспроигрышные лотереи". В этом случае пользователю Сети говорят, что он выиграл много денег и обещают перевести ему их на счет. Также есть вариант с фиктивной благотворительностью, когда гражданам просто так предлагаются деньги.

В таких случаях пользователю дают понять, что он вот-вот получит деньги, но для этого нужно оплатить 300-400 рублей налога, комиссии, процента за конвертацию валюты. В итоге крадут конфиденциальные данные карт банковских клиентов на этапе дополнительной оплаты. Оплативший в ответ никаких денег не получает.

Всего на уловки хакеров попадаются около 12 тысяч пользователей в сутки. Часть из них гарантированно соглашается ввести данные карт в зараженных формах для оплаты налогов или комиссий.

В "Яндексе" уточнили, что блокируют такие сайты. Сейчас заблокировано около двух тысяч ресурсов, которые предлагают легкий заработок в Сети.