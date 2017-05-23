Матвиенко допустила запрет на вовлечение подростков в митинги

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В российское законодательство могут быть внесены изменения, направленные на запрет вовлечения в незаконные массовые мероприятия несовершеннолетних. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, семьи, педагоги, родительские комитеты, органы власти должны думать над тем, как не дать детям участвовать в несанкционированных митингах.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в законодательство могут быть внесены изменения, направленные на запрет вовлечения в незаконные массовые мероприятия несовершеннолетних. Об этом пишет газета "Известия".

Председатель верхней палаты парламента отметила, что дети и подростки не должны участвовать в несанкционированных митингах. По ее словам, семьи, педагоги, родительские комитеты, органы власти должны думать над тем, как не допустить этого.

Матвиенко подчеркнула, что современные технологии позволяют очень быстро организовывать людей. Также она назвала недопустимой ситуацию, когда через интернет, соцсети в незаконные массовые мероприятия вовлекаются несовершеннолетние. Спикер Совфеда подчеркнула, что в этом случае "дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность".

"Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения. Поэтому, может быть, следует законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции. Меня тревожит, когда я вижу, что это происходит", - отметила она.

Валентина Матвиенко добавила, что прежде чем принять окончательное решение, необходимо обеспечить его прозрачность, открытость и учесть мнение общества.