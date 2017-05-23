Очевидцы рассказали о теракте в Манчестере

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22 человека погибли, ещё около 60 ранены в результате теракта в британском Манчестере. Среди жертв есть дети. Взрыв прогремел минувшей ночью возле стадиона "Манчестер Арена". В тот момент там проходил концерт. Полиция расценивает произошедшее как теракт и считает, что атаку совершил террорист-смертник. Ответственность за взрыв пока не взяла ни одна террористическая группировка.

Взрыв слышен на съемках мобильных телефонов. Концерт только что завершился. Зрители снимали на камеры последнюю песню, сразу после которой где-то за пределами зала раздался мощный хлопок. Началась паника, передает "ТВ Центр". Зрители, а это в основном подростки, не знают, как себя вести в такой ситуации и где искать помощи.

Уже на улице очевидцы путано рассказывают о произошедшем. Многие в шоке. "Я уверена, что было более одного взрыва, я слышала крики людей, полнейший хаос. Толпа рванулась к ближайшему выходу. Многие плакали. Мы думали, что это просто несчастный случай, даже не было мыслей о бомбе", - говорит очевидец.

"Мы были на стадионе, когда я услышала хлопок. Я побежала так быстро, как могла. Охрана нас успокаивала, говорила, что это просто взорвался баллон", - говорит другой свидетель теракта.

Кареты скорой помощи развозят раненых. Позже медики отметят, что у многих пострадавших ранения шрапнелью. Некоторые СМИ опубликовали информацию, что взрывное устройство было начинено гвоздями. Через час после первого взрыва прогремел второй. Контролируемый. Подозрительный предмет у стадиона полицейские решили уничтожить на месте. Однако тревога оказалась ложной. Пакет, скорее всего, забыл кто-то из зрителей, спешно покидавших арену. На утреннем брифинге полицейские официально заявили, что произошедшее квалифицировано как теракт, совершенный террористом-смертником.

"Мы рассматриваем версию теракта. По нашим сведениям, атаку, которая произошла минувшей ночью, совершил один человек. Сейчас наш приоритет - выяснить, принадлежал ли нападавший к некой преступной организации, или же действовал один. Подтверждаю, что нападавший погиб на месте. Мы думаем, что смертник принёс с собой взрывное устройство, начинённое поражающими элементами", - сообщил шеф полиции Манчестера Йан Хопкинс.

Всю ночь у стадиона, а также у больниц провели родители тех детей и подростков, о судьбе которых до сих пор ничего не известно. В первые часы общего хаоса найти близких люди пытались через соцсети.

К большой беде не остались равнодушны простые горожане. Таксисты бесплатно развозили раненых. Многие люди также в интернете сообщили, что готовы предоставить ночлег тем, кто не может добраться до дома. На концерт американской певицы Арианы Гранде съехались поклонники со всей страны. В соцсетях появился хэштег "Комната для Манчестера".

"Манчестер Арена" - крупнейший крытый стадион в Соединенном Королевстве, вмещающий 21 тысячу человек. На концерте Арианы Гранде аншлаг. Соболезнования родным погибших выразила и сама певица. "Опустошена. От всего сердца, мне так жаль. У меня нет слов", - написала она в Twitter.

Тереза Мэй во вторник проведёт заседание чрезвычайного правительственного комитета "Кобра". Премьер-министр Великобритании прервала свою избирательную кампанию перед выборами в парламент. Вслед за главной кабинета то же самое сделали и лидеры оппозиционных партий.

"Мы работаем над тем, чтобы установить все обстоятельства того, что полиция рассматривает как ужасный террористический акт. Все наши мысли о жертвах и семьях тех, кто пострадал", - заявила Мэй.

С момента последнего теракта в Великобритании прошло всего два месяца. 22 марта преступник на машине неожиданно съехал с проезжей части на тротуар Вестминстерского моста в Лондоне и начал сбивать прохожих. Цель террориста была очевидна - здание парламента. Именно там машину удалось остановить стражам порядка. Убегая, нападавший ранил ножом полицейского, после чего был застрелен. Пять человек, включая боевика, стали жертвами той атаки. Еще 50 были ранены. Количество жертв трагедии в Манчестере продолжает расти.

Павел Прокопенко, Павел Румянцев, "ТВ Центр".