Полиция: теракт в Манчестере совершил смертник

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Полиция полагает, что взрывное устройство, сработавшее в Манчестере, привел в действие террорист-смертник. Правоохранительные органы считают, что нападавший действовал в одиночку, однако пытаются установить его возможных сообщников. В полиции также призвали людей не распространять слухи о личности террориста.

Нападение в Манчестере совершил террорист-смертник. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главного констебля полиции Большого Манчестера Иена Хопкинса.

"На данном этапе мы считаем, что нападение прошлой ночью было проведено одним человеком. В первую очередь мы намерен установить, действовал ли он самостоятельно или был частью сети. Я могу подтвердить, что нападавший погиб на арене. Мы считаем, что он принес самодельное взрывное устройство, которое он привел в действие", - сказал он.

22 человека, в том числе дети, погибли. По меньшей мере 59 человек получили ранения в результате взрыва на "Манчестер Арене" в Великобритании. Теракт произошел сразу по окончании концерта американской певицы Арианы Гранде. Бомба взорвалась в фойе концертного зала.

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