Украинские военные более 60 раз нарушили режим тишины в Донбассе

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Украинские силовики снова нарушили режим тишины. Под огнем оказались Донецк, окрестности Ясиноватой, Горловка. Всего свыше 60 обстрелов за сутки. В командовании ДНР сообщили: военные использовали в том числе реактивные системы залпового огня, артиллерию, танки и минометы. Есть разрушения в жилом секторе.

Украинские силовики резко активизировали обстрелы линии соприкосновения и прилегающей территорий в минувшую субботу. Вот уже трое суток их интенсивность не снижается. Под огнем армейские позиции и жилые кварталы ДНР и ЛНР, передает "ТВ Центр".

До последнего времени с территорий, подконтрольных Киеву, стреляли в основном ночью, теперь снаряды прилетают круглосуточно. В пригородах Донецка дети перестали ходить в школу и временно перешли на домашнее обучение.

В поселке Спартак тяжело ранена женщина. После операции медики оценивают ее состояние как стабильное. Также под удар украинских силовиков попали Куйбышевский и Петровский районы Донецка и Докучаевск.

Под обстрелом - Ясиноватая. Большое число домов уже давно оставлены, но многим пожилым людям некуда идти. За три года войны они успели привыкнуть в обстрелам и научились быстро укрываться в убежище.

Лишь чудом никто не пострадал во время прямого попадания снаряда в один из домов в Донецке Северном. Здание разрушено полностью. В поселке повреждены еще несколько строений.

Замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг оценил обстановку, как непредсказуемую и в очередной раз призвал убрать тяжелое вооружение из Донбасса. По его мнению, это позволит прекратить конфликт "буквально за одну ночь".

"Например, в сентябре с началом учебного года огонь прекратился, по крайней мере, на некоторое время. Так что ситуацию можно урегулировать, не хватает воли. Кроме того, положение осложняет тяжёлое вооружение, которое находится там, где его не должно быть. Если эти две проблемы будут решены, то ситуация в зоне конфликта станет стабильной", - отметил он.

А в руководстве украинскими вооруженными силами в свою очередь озаботились моральным обликом своих солдат и офицеров. Министр обороны Степан Полторак заявил, что пьянство в зоне АТО достигло невероятных масштабов и приказал запретить употребление алкоголя на территории воинских подразделений как в служебное, так и в свободное время.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".