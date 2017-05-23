Снег, потопы, жара: майская погода в России преподносит сюрпризы

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За неделю до наступления лета погода вновь устраивает сюрпризы. В Сибири и Якутии - сильнейшие паводки. В южных регионах объявлено штормовое предупреждение. А жители Салехарда очень ждут потепления. Столицу Ямала уже несколько дней засыпает снегом.

В России, похоже, развернулось действие сказки про 12 месяцев. В разных регионах сейчас можно увидеть почти все сезоны. Ливни, снегопады, летний зной – разве что листопада пока не наблюдается, передает "ТВ Центр".

На Ямале декабрьские морозы. Скорость ветра - 20 метров в секунду. Метели, видимость почти нулевая. Перебои в авиасообщении и паромных переправах. На улицы снова пришлось вывести снегоуборочную технику. Но пока результатов особо не видно.

Юг Якутии завален снегом. А на востоке тем временем потопы. Под воду ушло несколько десятков домов в селе Березовка. Затоплены котельная, дизельная электростанция, магазины, больница и детский сад. По поселку сейчас можно передвигаться только на лодках. В Тюменской области активно ликвидируют последствия паводка. Патрулируют местность в круглосуточном режиме, возводят земляные насыпи, водолазы следят за состоянием дамб.

В Крыму грозы и потопы. Симферополь уже напоминает Венецию. Дождь идет не переставая, на дорогах многокилометровые пробки - даже на тех улицах, для которых это обычно не характерно. Любопытная история произошла в Пятигорске - из-за аномалий погоды поднялся уровень грунтовых вод в пещере Провал. И в ней впервые за больше, чем за сто лет, разлилось минеральной озеро. Термальная вода хлынула прямо на площадь.

Елизавета Родина, "ТВ Центр".