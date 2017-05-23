Театральный фестиваль имени Чехова отмечает 25-летие

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Международный театральный фестиваль имени Антона Павловича Чехова в этом году отмечает своё 25-летие.

Юбилейную программу театрального фестиваля имени А.П Чехова открывает в этом году один из старейших немецких театров "Комише Опер" с известным спектаклем "Волшебная флейта", передает "ТВ Центр". У двух стран давние, не только политические, но и культурные связи. Незадолго до смерти Чехов переехал на лечение в Германию. В небольшой городок Баденвайлер. Там хранят память о классике мировой литературы. Открытие театральной программы стало большим событием в культурной жизни двух стран.