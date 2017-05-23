В Ростове-на-Дону во время ремонтных работ нашли древний некрополь

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Захоронения, которым почти две тысячи лет. В Ростове-на-Дону уникальную археологическую находку совершили дорожные строители. Во время ремонтных работ они случайно наткнулись на древний некрополь. Все обнаруженные предметы и останки сейчас исследуют ученые.

В самом центре Ростова-на-Дону при ремонте дорог рабочие обнаружили некрополь древнего городища. Как оказалось, захоронения датируются первыми тремя веками нашей эры. Археологи считают, что останки принадлежат донским меотам, передает "ТВ Центр".

Почти два тысячелетия древние останки пролежали в земле на глубине всего полтора метра. Обнаружено уже 15 захоронений. В некоторых могилах археологи находят погребальный инвентарь. Кувшины и миски из обожженной глины. С каждым предметом ученые аккуратно работают с помощью ножа и кисточек. После чего отправляют в лабораторию на исследование. А по останкам палеонтологи могут определить возраст, пол и даже причину смерти человека.

Ростов-на-Дону ученые называют уникальным городом. Он стоит на месте древних поселений. Только здесь в центре существовало два: Темерницкое и Ростовское. И найденные погребения - это некрополь именно Ростовского городища.

Теперь точно известно, здесь жили меоты. Археологи уверены, уникальная находка сможет многое рассказать о древних людях.

Главная задача археологов – успеть все исследовать. Ведь к чемпионату мира по футболу 2018 года, так или иначе, улица должна быть реконструирована. Поэтому работы на месте раскопок продолжаются и днем, и ночью, и должны завершиться в декабре. Тогда же будет известна и более точная информация о некрополе.

Анастасия Фириченкова, Эдуард Ильин, "ТВ Центр".