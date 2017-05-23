Взрыв в сирийском Хомсе унес жизни двух человек

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По меньшей мере два человека погибли в сирийском городе Хомс. Еще 15 получили ранения. Там взорвался заминированный автомобиль. Еще одну машину на шиитской окраине Дамаска у зеркальной мечети Сейида-Зейнаб уничтожили сирийские военные.

Взрыв прогремел в сирийском городе Хомс. Как передает ТАСС, на воздух взлетел заминированный автомобиль. В результате погибли два человека, еще 15 получили ранения.

Еще один заминированный автомобиль обнаружили на шиитской окраине Дамаска у зеркальной мечети Сейида-Зейнаб. Он был уничтожен сирийскими военными.