Теги: Политика путин великобритания терроризм россия

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования британскому премьеру Терезе Мэй, а также семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Глава государства подчеркнул, что заказчики преступления не должны уйти от заслуженного наказания.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Манчестере. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Решительно осуждаем это циничное, бесчеловечное преступление. Рассчитываем, что его заказчики не уйдут от заслуженного наказания", - говорится в сообщении.

Путин заявил о готовности наращивать антитеррористическое сотрудничество с британскими партнерами, как в двустороннем формате, так и в рамках международных усилий. Глава государства также передал слова сочувствия семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Взрыв прогремел в ночь на вторник на "Манчестер Арене" по окончании концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник в фойе концертного зала. Погибли 22 человека, в том числе дети. Ранения получили по меньшей мере 59 человек.

Читайте также:

Полиция: теракт в Манчестере совершил смертник

В посольстве нет данных о пострадавших в Манчестере россиянах