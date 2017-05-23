В "Лужниках" появится зеркальная станция канатной дороги к ЧМ-2018

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В Москве начались подготовительные работы к строительству одной из трех станций канатной дороги "Воробьевы горы - Лужники", которая будет запущена к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Москомархитектура утвердила проект зеркальной станции канатной дороги с подсветкой, которая соединит стадион Лужники и Воробьевы горы, передает ТАСС.

Канатную дорогу, состоящую из трех станций, планируют запустить к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Ее длина составит 737 метров. Первую станцию "Лужники" построят из зеркальных панелей и ударопрочного стекла напротив спорткомплекса.

По словам директора компании "Московские спортивные технологии" Андрея Брабца, канатная дорога соединит стадион "Лужники" с фан-зоной около МГУ.