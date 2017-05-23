Заседание Высшего госсовета союза России и Белоруссии пройдет в Москве 30 июня

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Заседание Высшего государственного совета союзного государства России и Белоруссии пройдет 30 июня в Москве. Как сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей, перед ним 5 июня в российской столице состоится совместная коллегия внешнеполитических ведомств двух стран.

Заседание Высшего госсовета союзного государства России и Белоруссии состоится в Москве 30 июня. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на белорусского министра иностранных дел Владимира Макея.

"30 июня в Москве состоится заседание Высшего государственного совета", - сказал он.

По словам министра, перед заседанием пройдет совместная коллегия дипломатических ведомств Белоруссии и России. Она также пройдет в российской столице 5 июня.

"Будет обсужден ряд актуальных вопросов взаимодействия между МИДами и странами в целом", - отметил Макей.

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