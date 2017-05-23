Грудной ребенок пострадал в результате тройного ДТП на МКАД
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Два человека, в том числе грудной ребенок, пострадали при столкновении трех автомобилей на 7-м километре внутренней стороны МКАД. Пострадавшего малыша госпитализировали санитарным вертолетом.
Два человека пострадали в результате ДТП с тремя автомобилями на МКАД, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
В результате столкновения пострадал грудной ребенок, его отправили в больницу санитарным вертолетом Московского авиационного центра.
Авария произошла на 7-м километре внутренней стороны МКАД, столкнулись автомобили Mercedes, Kia и Toyota.
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