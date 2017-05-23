10:51, 23 мая 2017

Виктор Козловский возглавил московский метрополитен

Теги:  Москва  метро  ржд

Экс-замначальника московского метро Виктор Козловский занял пост главы столичной подземки. На этой должности он сменил Дмитрия Пегова, который перешел на работу в ОАО "Российские железные дороги".

Пост главы московского метрополитена занял экс-заместитель начальника подземки Виктор Козловский. Об этом сообщает пресс-служба метро Москвы, передает TVC.ru.

Ранее Виктор Козловский курировал эксплуатационный блок по вопросам инфраструктуры, подвижного состава, движения, связи и информационных технологий.

Предыдущий начальник московского метро Дмитрий Пегов перешел на работу в ОАО "Российские железные дороги". Там он займется курированием пассажирского блока.

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