Агент Сигала назвал ахинеей слухи о "дальневосточном гектаре" актера

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Агент актера Стивена Сигала заявил, что распространенные приморской администрацией слухи о планах по получению "дальневосточного гектара" являются ахинеей. По его словам, имя Сигала использовали без его ведома. Агент подчеркнул, что нельзя подавать в качестве конкретного проекта то, что находится на уровне идеи.

Получение Стивеном Сигалом "дальневосточного гектара" - ахинея и дезинформация. Об этом заявил агент актера Анар Рейбанд.

"Это ахинея и дезинформация. Имя Стивена Сигала используют без нашего разрешения и без соответствующей договоренности. Если что-то находится на уровне идеи, нельзя это подавать как конкретный проект. Поражает, как люди умудряются делать такое", - передает его слова ТАСС.

Информация о планах Сигала по получению "дальневосточного гектара" появилась на сайте администрации Приморского края. Сообщалось, что о получении актером земли на Дальнем Востоке планируется снять телешоу. Также в администрации отметили, что на полученной территории Сигал планирует построить многофункциональный спорткомплекс.

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