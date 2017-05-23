СКР пришел с обысками в "Гоголь-центр" и к режиссеру Серебренникову

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В "Гоголь-центре" и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова проходят обыски с участием сотрудников СКР. Расследование может быть связано с хищением средств. Задержаний пока не проводилось.

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) проводят обыски в "Гоголь-центре", а также у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Обыски проводятся в рамках уголовного дела. При этом, о какой именно статье УК России идет речь, неизвестно. Сообщается, что расследование связано с хищением средств.

Никаких задержаний пока не проводилось, однако сотрудников "Гоголь-центра" ждут на допросах.

Ранее руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявлял, что задолженность "Гоголь-центра" перед различными организациями составляет около 80 миллионов рублей.

В 2015 году с запросом о проверке финансовой деятельности "Гоголь-центра" обращался к генпрокурору Юрию Чайке и главе Счетной палаты Татьяне Голиковой депутат Евгений Федоров.

Театральный "Гоголь-центр" был создан Кириллом Серебренниковым на базе Московского драматического театра имени Гоголя.