Песков подтвердил дату и место заседания Высшего госсовета России и Белоруссии

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что заседание Высшего госсовета союза России и Белоруссии пройдет 30 июня в Москве. По его словам, в настоящее время проводится подготовка к заседанию. Ранее о проведении встречи в российской столице сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.