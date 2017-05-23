Песков подтвердил дату и место заседания Высшего госсовета России и Белоруссии
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что заседание Высшего госсовета союза России и Белоруссии пройдет 30 июня в Москве. По его словам, в настоящее время проводится подготовка к заседанию. Ранее о проведении встречи в российской столице сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
Заседание Высшего госсовета союза России и Белоруссии пройдет 30 июня в Москве. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Да. Подготовка ведется", - передает его слова ТАСС.
Ранее о проведении заседания 30 июня в Москве сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. По его словам, перед ним 5 июня в российской столице состоится коллегия дипломатических ведомств двух стран, где будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.
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Заседание Высшего госсовета союза России и Белоруссии пройдет в Москве 30 июня