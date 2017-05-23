Депутат: более 1 млн украинцев эмигрировали в Россию с 2014 года

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Более 1 миллиона граждан Украины уехали в Россию с 2014 года. Большинство из них не могут получить российское гражданство или вид на жительство. По мнению депутата Затулина ("Единая Россия"), Россия должна помочь беженцам в обретении права на политическое убежище.

Единоросс Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, предлагает внести поправки в закон "О беженцах", чтобы Россия могла предоставлять политическое убежище тем гражданам стран, с которой у нее существует безвизовый режим. Об этом сообщает "Интерфакс".

В качестве примера он привел ситуацию с Украиной. С 2014 года в Россию эмигрировали более одного миллиона украинцев и они не могут получить вид на жительство или гражданство.

В настоящее время Россия не дает право на политическое убежище тем странам, с которыми есть соглашение о безвизе и где существуют институты защиты прав человека.

21 мая стало известно, что в украинской Верховной Раде идет обсуждение введение визового режима с Россией. Против инициативы выступила фракция "Блока Петра Порошенко", заявив, что от визового режима с Россией Украина получит больше минусов, чем плюсов.

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