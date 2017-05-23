Южная Корея открыла огонь по летевшему со стороны КНДР объекту

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Около 90 пулеметных выстрелов пришлось сделать армии Южной Кореи в связи с появлением в небе неопознанного объекта, летевшего со стороны границы с КНДР. Установить, что именно за объект передвигался по небу, не удалось, в связи с чем пришлось применить оружие.

Армия Южной Кореи сделала предупредительные выстрелы в сторону неопознанного объекта, летевшего со стороны северокорейской границы. Об этом сообщает Reuters.

Установить, что за объект передвигается со стороны КНДР, не удалось. В результате было сделано около 90 пулеметных выстрелов.

Ранее спецпредставитель избранного южнокорейского президента Со Ён Гиль заявил, что новое руководство страны готово применить военную силу для предотвращения провокаций со стороны КНДР. При этом он подчеркнул, что Сеул открыт для переговоров с заинтересованными сторонами для мирного урегулирования ситуации на полуострове, информирует ТАСС.

В понедельник в ООН потребовали от Пхеньяна прекратить запуски баллистических ракет. По словам представителя организации Стефана Дюжжарика, эти действия угрожают региональной и международной безопасности. Поводом для такой реакции стал очередной ракетный запуск, который КНДР в нарушение сразу нескольких резолюций Совбеза осуществила в минувшее воскресенье.

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