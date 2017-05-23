В среду Путин примет в Москве президента Македонии

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Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с македонским коллегой Гёрге Ивановым. Главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и обменяются мнениями по актуальной региональной тематике, в частности по ситуации в балканском регионе.

Президент России Владимир Путин встретится в Москве с македонским коллегой Гёрге Ивановым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"24 мая состоится встреча Владимира Путина с Президентом Республики Македонии Гёрге Ивановым, который прибудет в Москву с рабочим визитом для участия в церемонии вручения присужденной ему Международным общественным Фондом единства православных народов премии им. Святейшего Патриарха Алексия II", - говорится в сообщении.

Главы государств намерены обсудить вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по актуальным региональным темам, в частности о ситуации в балканском регионе.

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