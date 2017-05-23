Школьники награждены медалью МЧС за спасение тонущей девочки

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Медалью МЧС "За спасение погибающих на водах" награждены двое учеников 9 класса в Новой Москве. Иван Кузин и Данила Циндяйкин проявили смелость и отвагу спасли утопающую девочку. ЧП произошло летом 2015 года, но награда нашла героев только сейчас.

Торжественные речи, высокие гости, и в сборе - от первоклашек до выпускников. В актовом зале московской школы вручают награды двум ученикам 9 класса. За спасенную жизнь и проявленное мужество. Все присутствующие аплодируют стоя, передает "ТВ Центр".

"За спасение погибающих на водах" - эти медали искали героев два года. Не потому, что о совершенном поступке никто не знал. Ребята не афишировали. "Мне Данила вообще сказал, что я не хочу быть героем и бить себя в грудь кулаками - это не в его духе. Все должно быть скромно", - рассказала мама Данилы Евгения Колосова.

Так же скромно, словно с неохотой, показывают место происшествия. Обычная речка. В меру сильное течение, небольшая глубина. После неудачного прыжка в воду, на дне оставалась девочка. Ребята не растерялись.

То лето выдалось жарким. Друзья - мальчишкам по 13, Лиде - 11 лет - пошли купаться. Место проверенное, бывали не раз. На пляже, где всегда многолюдно, в тот день - никого. На мелководье начали играть и "возиться". Купание было в радость. Лида уходила под воду и прыгала снова. Но последний раз долго не выныривала.

Друзья не растерялись, и оба бросились на помощь. Что Данила плохо плавает, скажет почти шепотом. Обессиленную, обездвиженную, едва не захлебнувшуюся девочку нужно было поднять со дна.

Сообщили родителям, вызвали скорую. И, закутав в плед, отвезли к дому. В скорой прозвучал страшный диагноз - компрессионный перелом позвоночника, отек спинного мозга. Единственный способ не остаться на всю жизнь инвалидом - срочная операция. Нейрохирург НИИ неотложной детской травматологии и хирургии Семен Мещеряков подарил девочке второй день рождения.

"Врач сказал, что мы попали в 10% такого положительного исхода при таком состоянии. Это просто чудо. То, что мальчики ее спасли, это чудо и счастье, и благодарность от нас, от меня большая. Я говорю Дане: "Мой дом всегда открыт для тебя". Еще один сын у меня теперь", - говорит мама пострадавшей Ольга Кузина.

Лида заново училась ходить, писать, одеваться. Теперь практически здорова. Встречает гостей.

После случившегося Данила захотел стать спасателем и будет поступать в колледж МЧС. Ваня - в предуниверсарий Плехановского института. У обоих золотой значок ГТО и большие планы. Главное, что к реке они по-прежнему ходят. Следить за порядком.

Анастасия Мартынова, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр", Москва.