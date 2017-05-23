Суд рассмотрел дело сбившего близняшек в Москве водителя

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Во вторник в Никулинском суде Москвы рассматривали уголовное дело водителя Gelandewagen, который в конце прошлого года на Мосфильмовской улице сбил двоих близняшек, которые вместе с мамой шли по пешеходной зоне.

Александр Шарый в зал суда шел молча, натянув на лицо капюшон. На вопросы журналистов не отвечал. На протяжении всего слушания он стоял, отвернувшись к стене. Заседание с перерывами длилось больше двух часов. Судья должен был выслушать мнения сторон и решить, где будет находиться обвиняемый во время расследования и, в итоге удовлетворил просьбу защиты оставить его под домашним арестом. Интересы Шарого отстаивают сразу два юриста. И сам обвиняемый, и его защита утверждают: машина просто не затормозила на скользкой дороге, передает "ТВ Центр".

"Как любой человек нормальный, как адвокат, доволен тем, что судья объективно рассмотрел. Отнесся не просто внимательно, а смог разобраться во всех тех обстоятельствах, которые имели значение. Он признает себя виновным, он раскаивается в этом, он добровольно явился в органы правопорядка", - рассказал адвокат Марк Каверзин.

Отрицают адвокаты Шарого и обвинение следователя, который утверждает, что подозреваемый был пьян в момент аварии. В оправдание защита сказала, что от него пахло не спиртом, а настойкой валерианы, которую мужчина выпил, так как его "колотило от содеянного".

Олег Мирошников 12 декабря ехал с Александром Шарым в том самом Gelandewagen, который сбил девочек-близняшек на пешеходном переходе на Мосфильмовской улице. Они переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора вместе с мамой. А внедорожник мчался на огромной скорости. Почему-то именно пассажир, а не водитель увез детей в больницу с места происшествия.

"Александр крикнул: куда вы едете? Я сказал – в больницу. А затем мне стало известно, что он заехал домой, взял деньги, взял вещи и, как я полагаю, поехал искать больницу, куда я отвез детей", - рассказал друг обвиняемого.

По сути, Шарый скрылся с места преступления. И версия о том, что он искал больницу, выглядит неправдоподобной. Ведь к следователям обвиняемый явился лишь спустя сутки. Объяснить, почему не пришел сразу, внятно не смог. Адвокат Шарого утверждает, что тот находился в состоянии шока. Школьницы сейчас находятся в больнице. У одной из сестер черепно-мозговая травма. У другой девочки переломы ключицы и предплечья. Обе пережили серьезные операции.

"К счастью, состояние их средней тяжести. Они переведены из отделения реанимации в отделение нейрохирургии. Надеюсь, что до Нового года мы их выпишем домой", - рассказал главный врач НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Александр Брянцев.

В деле Шарого есть еще одна пикантная деталь: он находится в международном розыске. Уголовные дела по статье "Мошенничество" против него заведены на Украине, где он раньше проживал и работал чиновником, а также в Словении. Впрочем, адвокат обвиняемого уверяет - Киев приостановил расследование еще 6 декабря. Но в деле о наезде на пешеходов куда более важную роль будет играть тот факт, что в России Александр Шарый неоднократно нарушал правила дорожного движения, большая часть выписанных ему штрафов - за превышение скорости.

Евгения Карих, Павел Винокуров, Александр Марченко, "ТВ Центр".