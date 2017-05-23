В Москве рассказали о ключевых аспектах программы реновации жилья

Теги: Москва благоустройство хрущевки

Износ домов, включенных в предварительный список московской программы реновации, через 15-20 лет превысит 65%. Об этом заявил на пресс-конференции глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Во вторник стали известны подробности программы реновации в Москве. Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин откровенно и подробно рассказал о том, почему назрело это нововведение и что могло бы ждать москвичей в будущем, передает "ТВ Центр".

"Если не приступить к этой программе в ближайшее время, то через 15 лет большой объем жилья одновременно может перейти в разряд аварийного жилья. И тогда по закону России переселение будет осуществляться совсем по другим правилам, чем те, которые сегодня предлагаются правительством Москвы", - сообщил Лёвкин.

Столичные власти сегодня предлагают действительно идеальные условия для участников программы. Не зря на её первый стартовый этап будет потрачено 96,5 миллиардов рублей из городского бюджета. В новых домах будут соблюдены все правила пожарной безопасности, в них установят датчики учета воды и электроэнергии. Будут созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями. А отделка квартир сможет соответствовать самым взыскательным запросам.

"Мы планируем, что отделочные материалы в новой квартире будут выше качеством, чем какое-то время назад. Это и материалы полов - линолеум на вспененной пене, либо ламинат. Обои будут под покраску, можно будет легко поменять цвет обоев. Будет установлен качественный фаянс. Ванные будут отделаны плиткой, на кухне тоже будет кухонная стенка. Квартира будет соответствовать всем нормативам по энергоэффективности", - рассказал Левкин.

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