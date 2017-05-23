В Москвариуме выходили краснокнижную черепаху из зоомагазина

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В Московском океанариуме на ВДНХ появился новый обитатель с необычной биографией. Это самец черепахи, который раньше жил в зоомагазине.

В Москвариум привезли черепаху из зоомагазина. Порода у него редкая: морская черепаха Бисса. Она занесена в Красную книгу, передает "ТВ Центр".

В зоомагазине животное чувствовало себя неважно. Его передали в Москвариум, где специалисты помогли черепахе поправиться с 2 до 6 килограммов. По результатам голосования посетителей самцу дали кличку Барбарис. Кстати, самые большие экземпляры данного вида могут весить даже больше, до 60 килограммов.