Цена акцизной марки для сигарет подорожала на 50 рублей

Теги: Общество правительство сигареты

Цена специальной марки для маркировки табачной продукции увеличится на 50 рублей и составит 200 рублей за тысячу сигарет. Об этом говорится в постановлении правительства России.

Стоимость специальной марки для табачной продукции, которая произведена в России, повышается со 150 рублей до 200 рублей за тысячу штук без учета налога на добавленную стоимость. Об этом говорится в постановлении правительства. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Спецмарки применяются для маркировки табачной продукции, которая производится в России. Она предназначена для реализации на территории страны. Стоимость такой марки включает расходы, связанные с ее изготовлением, хранением у изготовителя, а также доставкой в территориальные налоговые органы.

Спецмарки изготавливает Гознак.