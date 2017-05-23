Минтруд назвал сферу с самыми высокими зарплатами
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В прошлом году в России самые высокие зарплаты пришлись на финансовую отрасль, средняя зарплата ее работника – 78,3 тысячи рублей. А самая низкая заработная плата у тружеников сельского хозяйства, они получают в среднем 21,4 тысячи рублей.
Минтруд назвал отрасли с самыми высокими и самыми низкими зарплатами за минувший год. Самый высокий доход у сотрудников финансовой отрасли, самый низкий – у работников агропромышленного комплекса.
По данным Росстата, средняя зарплата финансиста – 78,3 тысячи рублей. А у труженика сельскохозяйственной отрасли - 21,4 тысячи рублей. Средняя зарплата по России в прошлом году составила около 36,7 тысячи рублей.
Ранее Минэкономразвития заявило, что к 2035 году зарплаты россиян могут увеличиться в 1,5 раза. По прогнозам МЭР, средний доход будет составлять 121 тысячу в месяц, при условии сохранении среднегодовой инфляции в 4%.
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