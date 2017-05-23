Мэй: полиции известно имя исполнителя теракта в Манчестере

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полиции известно имя исполнителя теракта в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Ответственность за взрыв пока не взяла ни одна преступная группировка.

Полиции известна личность исполнителя теракта в Манчестере. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

"Полиция и службы безопасности считают, что они знают личность человека, совершившего нападение в Манчестере", - сказала она.

В ночь на вторник на "Манчестер Арене" по завершении концерта американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Бомбу взорвал террорист-смертник в фойе концертного зала. Погибли 22 человека, в том числе дети. Не менее 59 человек получили ранения.

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