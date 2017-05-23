Мэй: полиции известно имя исполнителя теракта в Манчестере
Теги: расследование В мире полиция великобритания терроризм мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полиции известно имя исполнителя теракта в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Ответственность за взрыв пока не взяла ни одна преступная группировка.
Полиции известна личность исполнителя теракта в Манчестере. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.
"Полиция и службы безопасности считают, что они знают личность человека, совершившего нападение в Манчестере", - сказала она.
В ночь на вторник на "Манчестер Арене" по завершении концерта американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Бомбу взорвал террорист-смертник в фойе концертного зала. Погибли 22 человека, в том числе дети. Не менее 59 человек получили ранения.
Читайте также:
Очевидцы рассказали о теракте в Манчестере
Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Манчестере
В посольстве нет данных о пострадавших в Манчестере россиянах
Новости по теме Взрыв в Манчестере
-
23 мая 2017
СМИ назвали имя исполнителя теракта в Манчестере
-
23 мая 2017
"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Манчестере
-
23 мая 2017
Это была атака на молодежь: реакция Запада на теракт в Манчестере
-
23 мая 2017
Елизавета II отреагировала на теракт в Манчестере
-
23 мая 2017
В Манчестере задержан 23-летний подозреваемый в связи с терактом