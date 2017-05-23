СКР раскрыл обстоятельства обысков в "Гоголь-центре"

Теги: Общество обыск скр

В СКР рассказали, с чем связаны обыски в "Гоголь-центре" и у его худрука Кирилла Серебренникова. Следователи проводят мероприятия в связи с делом о хищении бюджетных средств в 2014 году.

Обыски у худрука "Гоголь-центра" режиссера Кирилла Серебренникова связаны с делом о хищении бюджетных средств в 2014 году. Они были выделены АНО "Седьмая студия", о чем рассказала представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, передает ТАСС.

По ее словам, обыски проводятся по многим адресам в различных субъектах Российской Федерации. Среди них – место жительства и работы режиссера Кирилла Серебренникова.

В свою очередь, "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщает, что по предварительным данным, сумма ущерба по эпизоду, связанному с "Гоголь-центром", оценивается в 35 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что сотрудники СКР проводят обыски в "Гоголь-центре", а также у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Сообщалось, что обыски проводятся в рамках уголовного дела. При этом, о какой именно статье УК России идет речь, неизвестно. Никаких задержаний пока не проводилось.