Это была атака на молодежь: реакция Запада на теракт в Манчестере

Теги: Теракт великобритания помощь

Соболезнования британскому народу и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй выразил Владимир Путин. Российский лидер подтвердил готовность к наращиванию антитеррористического сотрудничества с Лондоном. И отметил, что Россия решительно осуждает теракт в Манчестере.

Слова соболезнований и поддержки британскому обществу стали приходить сразу же после теракта. Первая реакция на события в Манчестере стала появляться в социальных сетях. Короткими комментариями отметились фактически все лидеры западных стран и крупнейших международных организаций, а также главы других государств - Китая, Японии, Индии, Турции и других. После первого шока и слов поддержки семьям и близким погибших политики заговорили об атаке на западные ценности и о том, что террористам не удастся заставить Европу отказаться от своего образа жизни, передает "ТВ Центр".

"Жертвами стали очень молодые люди. Это была атака на европейскую молодёжь, и я бы сказала - на её любовь к жизни. Но я надеюсь, что молодые европейцы продолжат жить той же жизнью - с их свободой и радостью. Надеюсь, что страх не возобладает. И лучший ответ нашей молодёжи терроризму - продолжать жить всем вместе", - заявила верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини.

Западные политики ясно уловили - теракт был сигналом именно молодому поколению. Журналисты сразу же отметили, что в социальных сетях появилось много комментариев, в основном на арабском языке, которые одобряли нападения на западные общества, называя их "крестоносцами". Дональд Трамп, который находится с визитом на Ближнем Востоке, считает такую идеологию слабой.

"Так много молодых, красивых, невинных людей убиты этими озлобленными неудачниками. Я называю их чудовищами. И я считаю их неудачниками. Да - они неудачники. Террористы и экстремисты, которые их поддерживают, должны исчезнуть из нашего общества навсегда. Эта идеология зла должна быть уничтожена. Полностью уничтожена. Цивилизованные общества должны объединиться для защиты безопасности и мира", - отметил Трамп.

Начинают раздаваться голоса, ясно призывающие к объединению сил, к сотрудничеству разных стран в борьбе с терроризмом. О необходимости координировать усилия напоминают и в Москве.

"Теракт в Манчестере – это еще один сигнал к тому, чтобы во всем мире были услышаны слова президента России Владимира Путина о необходимости создания единого антитеррористического фронта, который действовал бы по единым правилам, а не по принципу двойных стандартов. Мы неоднократно говорили, хотя Великобритания стала первой страной, которая отказалась сотрудничать с нами по линии спецслужб, что мы готовы делиться любой имеющейся у нас информацией. И сейчас, безусловно, тоже", - указал председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров.

Власти Японии подготовили новый закон, который усиливает наказание за подготовку терактов и других организованных преступлений. Однако оппозиция и общественные активисты сразу же запротестовали - они считают, что власти получат слишком много полномочий. Они опасаются злоупотреблений и недопустимого вмешательства чиновников в частую жизнь граждан, как это могут делать американские спецслужбы. Каков будет европейский ответ на теракт в Манчестере, покажет ближайшее будущее.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".