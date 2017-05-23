Торговый центр в Манчестере эвакуировали после сообщения о хлопке

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В Манчестере эвакуировали людей из торгового центра после сообщения о хлопке. Спустя некоторое время ТЦ возобновил работу. Об этом сообщило агентство Reuters.

Из торгового центра Arndale в Манчестере эвакуировали людей после сообщения о звуке, похожего на взрыв, об этом сообщает агентство Reuters.

Представитель полиции региона не стал комментировать инцидент. По предварительным данным, задержан мужчина, передает "Интерфакс".

Спустя некоторое время торговый центр возобновил работу. Полицейские разрешили сотрудникам вернуться на места.

22 мая на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошло два взрыва. Погибли 22 человека, в том числе дети. Около 50 получили ранения. По данным полиции, взрыв осуществил террорист-смертник.

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