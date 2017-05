В Манчестере задержан 23-летний подозреваемый в связи с терактом

В Манчестере задержан 23-летний молодой человек, который может быть причастен к теракту, унесшему жизни 22 человек. Об этом сообщила полиция Большого Манчестера в своем Twitter.

With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester.