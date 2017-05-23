В Манчестере задержан 23-летний подозреваемый в связи с терактом

Теги: расследование В мире полиция арест взрыв великобритания

Полиция Большого Манчестера сообщила о задержании 23-летнего молодого человека, который может быть связан с организацией теракта на "Манчестер Арене". Подозреваемый был задержан вооруженными полицейскими в районе Чорлтон.

В Манчестере задержан 23-летний молодой человек, который может быть причастен к теракту, унесшему жизни 22 человек. Об этом сообщила полиция Большого Манчестера в своем Twitter.

With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester. — G M Police (@gmpolice) 23 мая 2017 г.

"Касаемо инцидента на "Манчестер Арене", мы можем подтвердить, что задержали 23-летнего мужчину в Южном Манчестере", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об эвакуации торгового центра в Манчестере. Как сообщил портал вещательной корпорации BBC, в настоящее время центр вновь открыт. По данным полиции, в ТЦ был задержан мужчина, однако правоохранительные органы не считают, что он не связан с терактом.

Взрыв на "Манчестер Арене" прогремел в ночь на вторник по завершении концерта американской певицы Арианы Гранде. Бомбу взорвал террорист-смертник в фойе концертного зала. Погибли 22 человека, в том числе дети. Не менее 59 человек получили ранения.