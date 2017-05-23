"МегаФон" предложил абонентам три вида компенсации за сбой

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Мобильный оператор "МегаФон" предложил абонентам на выбор три варианта компенсации за сбой связи, который случился в прошлую пятницу. Клиенты могут получить один гигабайт интернет-трафика и 50 минут голосовой связи, два гигабайта интернет-трафика или бесплатный просмотр одного из фильмов на "МегаФон.ТВ"

Мобильный оператор "МегаФон" предложил своим абонентам на выбор три варианта компенсации за многочасовой сбой связи в нескольких регионах России, который произошел 19 мая. Об этом сообщает "Русская планета".

Сотовый оператор предлагает абонентам на выбор один гигабайт интернет-трафика и 50 минут голосовой связи, два гигабайта интернет-трафика или бесплатный просмотр одного из фильмов на "МегаФон.ТВ".

Компенсацию можно будет получить без обращения в контакт-центр. Всех абонентов оповестят о деталях возмещения ущерба с помощью смс-сообщений в течение следующей недели.

Ранее сообщалось, что 19 мая у мобильного оператора "МегаФон" случился масштабный сбой. Без голосовой связи на 12 часов осталась как минимум треть абонентов компании сразу в нескольких регионах, в том числе в Москве. Оператор пояснил, что всему виной случайная ошибка в программном обеспечении, которое отвечает за обработку данных.

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