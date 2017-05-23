В СКР заявили о хищении 200 миллионов рублей по делу "Гоголь-центра"

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Уголовное дело возбуждено после обысков, проводимых следователями в "Гоголь-центре" и у его художественного руководителя режиссера Кирилла Серебренникова. Следствие установило, что лица из руководства организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы похитили бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, которые были выделены государством.

Обыски в "Гоголь-центре" и у его худрука режиссера Кирилла Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По версии следователей, лица из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы похитили бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей. Эти деньги были выделены государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства России.

В итоге сотрудники Главного следственного управления СКР по Москве возбудили уголовное дело на основании материалов оперативных служб.

Ранее представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова сообщила, что обыски у Серебренникова связаны с делом о крупном хищении бюджетных средств в 2014 году. По ее словам, обыски проводятся по многим адресам в различных субъектах Российской Федерации. Среди них – место жительства и работы режиссера Кирилла Серебренникова.

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