Елизавета II отреагировала на теракт в Манчестере

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Королева Великобритании Елизавета II назвала варварством теракт на стадионе в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. По ее словам, королевство шокировано гибелью и ранениями людей, которые просто получали удовольствие от концерта. Ее Величество также поблагодарила оперативные службы за заботу о пострадавших.

Великобритания шокирована гибелью и ранениями людей - взрослых и детей, которые пришли на концерт, чтобы получить удовольствие. Об этом говорится в заявлении королевы Елизаветы II, которое распространила пресс-служба Букингемского дворца.

"Я выражаю свое глубокое сочувствие всем, кто пострадал от этого ужасного события, и особенно родным и близким тех, кто погиб или был ранен", - заявила королева, добавив, что она восхищена состраданием и гуманизмом, которыми ответили жители Манчестера на этот "варварский акт".

Елизавета также поблагодарила оперативные службы города за профессионализм и заботу о пострадавших.

Теракт на стадионе города Манчестер произошел поздно вечером 22 мая. Взрыв прогремел после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, еще 59 получили ранения.

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