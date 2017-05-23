Порошенко пообещал подписать закон об украинском языке на телевидении

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен подписать закон, регулирующий долю украиноязычных программ на телевидении. По его словам, в документе будет гарантированы права неукраиноязычных. Русскому и другим языкам на региональных и местных каналах будет отдано 40% эфира.

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что подпишет закон о регулировании доли украиноязычных программ на телевидении. Об этом он написал в своем Facebook.

По словам украинского президента, он неоднократно обращал внимание владельцев и менеджеров телеканалов на недопустимо низкую долю украинского языка в эфире. Он отметил, что на некоторых каналах украиноязычным передачам отдано лишь 15% эфира.

"Господа, вы название страны забыли?", - написал Порошенко.

Глава государства также отметил, что призывал индустрию решить эту проблему в порядке самоорганизации, однако его не услышали. В связи с этим, вопрос теперь будет регулироваться законодательно.

В документе, по словам Порошенко, учтен положительный опыт радио. Закон будет гарантировать права неукраиноязычных. На уровне областных и местных телеканалов русскому и другим языкам будет отдано 40% эфира. Также, подчеркнул президент, в документе учтено крымскотатарское население.

"Итак, украинскому языку на украинском ТВ - быть! P.S.: все поняли, что закон подпишу?", - написал Порошенко.

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