Порошенко пообещал подписать закон об украинском языке на телевидении
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен подписать закон, регулирующий долю украиноязычных программ на телевидении. По его словам, в документе будет гарантированы права неукраиноязычных. Русскому и другим языкам на региональных и местных каналах будет отдано 40% эфира.
Президент Украины Петр Порошенко заверил, что подпишет закон о регулировании доли украиноязычных программ на телевидении. Об этом он написал в своем Facebook.
По словам украинского президента, он неоднократно обращал внимание владельцев и менеджеров телеканалов на недопустимо низкую долю украинского языка в эфире. Он отметил, что на некоторых каналах украиноязычным передачам отдано лишь 15% эфира.
"Господа, вы название страны забыли?", - написал Порошенко.
Глава государства также отметил, что призывал индустрию решить эту проблему в порядке самоорганизации, однако его не услышали. В связи с этим, вопрос теперь будет регулироваться законодательно.
В документе, по словам Порошенко, учтен положительный опыт радио. Закон будет гарантировать права неукраиноязычных. На уровне областных и местных телеканалов русскому и другим языкам будет отдано 40% эфира. Также, подчеркнул президент, в документе учтено крымскотатарское население.
"Итак, украинскому языку на украинском ТВ - быть! P.S.: все поняли, что закон подпишу?", - написал Порошенко.
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