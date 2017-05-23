Верховная Рада ввела квоту в 75% для украинского языка на телевидении

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Верховная рада приняла закон, обязывающий украинские телеканалы и радиостанции вести не менее 75% эфира на украинском языке. По мнению экспертов, введение квот приведет к сокращению аудитории украинских телеканалов. Под украинизацию подпадает весь эфир, телеканалам придется переводить на украинский язык и зарубежные фильмы.

Верховная Рада приняли закон, согласно которому на общенациональных каналах телевидения устанавливаются квоты в 75% на передачи и фильмы на украинском языке, передает "МИР24".

Согласно инициативе, обязательная доля передач на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени - с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. Для местных телерадиокомпаний устанавливается квота на украиноязычный продукт в 50%.

По мнению экспертов, введение квот приведет к сокращению аудитории украинских телеканалов. Под украинизацию подпадает весь эфир, телеканалам придется переводить на украинский язык и зарубежные фильмы.

При обсуждении сторонники проекта указывали, что принятие таких квот на радио имело положительное влияние. "Мы приняли квоты на радио и увидели ренессанс украинской песни", - прокомментировал проект спикер Верховной рады Андрей Парубий. Зато резко против принятия квот выступили в "Оппозиционном блоке" - там уже пообещали оспорить законность принятия законопроекта.

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