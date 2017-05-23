"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Манчестере

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Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. В заявлении группировки говорится, что "солдат Халифата" смог разместить взрывное устройство на "собрании крестоносцев" в Манчестере.

Террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за теракт в Манчестере. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление группировки.

"Один из солдат Халифата смог разместить взрывное устройство на собрании крестоносцев в городе Манчестере", - говорится в сообщении.

Взрыв на "Манчестер Арене" прогремел в ночь на вторник по завершении концерта американской певицы Арианы Гранде. Бомбу взорвал террорист-смертник в фойе стадиона. Погибли 22 человека, в том числе дети. Не менее 59 человек получили ранения.

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